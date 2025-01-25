Фуркад — о Тарьее Бе: «20 лет назад я сказал ему: «Биатлон будет скучать по тебе»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал решение норвежца Тарьея Бе завершить карьеру по окончании сезона-2024/25.

«Мы все плачем! До сих пор помню, как 20 лет назад я впервые сказал этому парню на трассе: «Биатлон будет скучать по тебе», — написал Фуркад в соцсетях.

24 января 36-летний спортсмен после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце заявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трехкратный призер Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира (9 раз в эстафетах и дважды в личных гонках).