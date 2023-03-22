Международный союз биатлонистов сделал заявление о возвращении россиян

Международный союз биатлонистов (IBU) в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но время для пересмотра решения еще не настало.

«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до тех пор, пока обстоятельства не изменятся. Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учетом текущей ситуации на Украине причины, по которым конгрессом было принято решение (об отстранении), действительны, время для его пересмотра не пришло», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы IBU.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) предложила вернуть российских спортсменов на международные турниры при условии того, что они публично осудят действия России на Украине.

«Мы не комментируем предложения или политику других спортивных федераций», — заявили в IBU.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. 16 сентября конгресс организации продлил отстранение.