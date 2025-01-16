Генсек Норвежской ассоциации биатлона: «Отстранение россиян нужно, чтобы сохранить честность и безопасность турниров»

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик объяснил, почему поддерживает санкции в отношении российских биатлонистов.

«Норвежская ассоциация биатлона поддерживает решение IBU запретить российским спортсменам участвовать в международных гонках. Мы и IBU считаем, что это решение необходимо, чтобы проявить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность его участников спортивных и неспортивных мероприятий», — сказал Дьюпвик Odds.ru.

Международный союз биатлонистов (IBU) в марте 2022 года отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С тех пор конгресс организации несколько раз продлевал решение по неучастию россиян на Кубке мира.