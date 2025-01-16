Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 13:49

Генсек Норвежской ассоциации биатлона: «Все биатлонное сообщество поддерживает Украину»

Telegram Дзен

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик прокомментировал акцию поддержки Украины со стороны норвежских биатлонистов.

«Норвежские спортсмены поддерживают Украину и ее усилия по защите своей страны. С моей точки зрения, это общая позиция биатлонного сообщества, а не уникальная норвежская точка зрения», — сказал Дьюпвик Odds.ru.

В субботу норвежцы Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Украинец Дмитрий Пидручный, занявший шестое место, вышел на цветочную церемонию со своим флагом, норвежские биатлонисты сфотографировались вместе с ним, держа полотнище, а позже заявили, что сделали это в знак поддержки Украины.

Источник: Odds.ru
Биатлон
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Сегодня
Вчера
Неделя