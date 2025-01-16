Генсек Норвежской ассоциации биатлона: «Все биатлонное сообщество поддерживает Украину»

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик прокомментировал акцию поддержки Украины со стороны норвежских биатлонистов.

«Норвежские спортсмены поддерживают Украину и ее усилия по защите своей страны. С моей точки зрения, это общая позиция биатлонного сообщества, а не уникальная норвежская точка зрения», — сказал Дьюпвик Odds.ru.

В субботу норвежцы Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Украинец Дмитрий Пидручный, занявший шестое место, вышел на цветочную церемонию со своим флагом, норвежские биатлонисты сфотографировались вместе с ним, держа полотнище, а позже заявили, что сделали это в знак поддержки Украины.