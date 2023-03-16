Мужской спринт этапа Кубка мира в Хольменколлене: где смотреть трансляцию

В четверг, 16 марта, в норвежском Хольменколлене пройдет мужской спринт этапа Кубка мира-2022/23 по биатлону. Начало — в 17.15 по московскому времени. Дистанция составит 10 километров.

12 марта в мужском масс-старте победу одержал норвежец Ветле Кристиансен. 30-летний спортсмен занимает третье место в мужском личном зачете (832 очка). Лидирует его соотечественник — Йоханнес Бе (1319 баллов).

Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.

Видеотрансляция гонки восьмого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Перейти на трансляцию можно, нажав на картинку ниже.