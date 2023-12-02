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Сегодня, 18:14

Немец Наврат победил в спринте на Кубке мира в Эстерсунде, Йоханнес Бе — 18-й

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Филипп Наврат.
Фото AFP
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Немецкий биатлонист Филипп Наврат стал победителем спринтерской гонки на 10 км на первом этапе Кубка мира, проходящем в шведском Эстерсунде.

Наврат показал результат 24 минуты и 2 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял 11-кратный чемпион мира норвежец Тарьей Бе (отставание 18,7 секунды, 0 промахов), на третьей позиции его соотечественник Вебьорн Сорум (+19,8; 0 промахов).

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе занял 18-е место (+1.35, 3 промаха).

3 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдут мужская и женская гонки преследования на 12,5 км и 10 км соответственно.

Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
Филипп Наврат
0
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