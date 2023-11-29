Норвегия выиграла женскую эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В составе команды выступали Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд. Они прошли дистанцию 4х6 км за 1 час 18 минут 48,3 секунды.

Второе место заняла сборная Швеции (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг). Их отставание составило 41,6 секунды. Третьими стали немки Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс (+47,9).

В четверг, 30 ноября, пройдет мужская эстафета.

Кубок мира, 1-й этап, Эстерсунд

Эстафета, женщины

1. Норвегия (Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд) — 1:18.48,3 (0 штрафных кругов+9 дополнительных патронов).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг) +41,6 (1+9).

3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +47,9 (0+4).