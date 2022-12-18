Норвежец Дале выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Лагрейд — 2-й, Бе — 3-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Он преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут и 05,2 секунды, допустив два промаха. Второе и третье место тоже заняли представители Норвегии Штурла Легрейд (+0,3, 2 промаха) и Йоханнес Бе (+10,6, 3 промаха) соответственно.

Кубок мира по биатлону-2022/23

3-й этап

Анси

Мужчины, масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 35.05,2 (2 промаха)

2. Штурла Легрейд (Норвегия) + 0,3 (2)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) + 10,6 (3)

4. Фабьен Клод (Франция) 17,2 (3)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 19,1 (3)

6. Тарьей Бо (Норвегия) 20,6 (2).