Сегодня, 14:55
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
Он преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут и 05,2 секунды, допустив два промаха. Второе и третье место тоже заняли представители Норвегии Штурла Легрейд (+0,3, 2 промаха) и Йоханнес Бе (+10,6, 3 промаха) соответственно.
Кубок мира по биатлону-2022/23
3-й этап
Анси
Мужчины, масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 35.05,2 (2 промаха)
2. Штурла Легрейд (Норвегия) + 0,3 (2)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) + 10,6 (3)
4. Фабьен Клод (Франция) 17,2 (3)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 19,1 (3)
6. Тарьей Бо (Норвегия) 20,6 (2).