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Сегодня, 17:32

Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

Иван Шитик
Корреспондент
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
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Норвежец Йоханнес Бе одержал очередную победу на этапе Кубка мира. На это раз он выиграл гонку преследования на этапе в итальянском Антхольце.

Бе ушел первым на старт и сохранил большое преимущество над соперниками, допустив только один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел его партнер по сборной Норвегии Штурла Легрейд, который чисто отработал на всех рубежах.

Третье место занял шве Мартин Понсилуома, который уходил на старт вторым, но из-за двух промахов пропустил вперед Легрейда.

Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Штурла Легрейд
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Немка Херрман-Вик выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце