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Сегодня, 16:54

Норвежская биатлонистка Ройселанн завершит карьеру по окончании сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press
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Действующая обладательница большого Хрустального глобуса Марта Ольсбу Ройселанн завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает NRK.

По данным источника, гонки домашнего этапа Кубка мира в Холменколлене станут для 32-летней спортсменки прощальными. Официально об уходе может быть объявлено уже во вторник на пресс-конференции Норвежской ассоциации биатлона.

На Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонистка выиграла три золотые медали. На ее счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира — это рекорд для женского биатлона.

В сезоне-2021/22 Кубка мира Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус. Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Источник: NRK
Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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