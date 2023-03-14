Норвежская биатлонистка Ройселанн завершит карьеру по окончании сезона

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Действующая обладательница большого Хрустального глобуса Марта Ольсбу Ройселанн завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает NRK.
По данным источника, гонки домашнего этапа Кубка мира в Холменколлене станут для 32-летней спортсменки прощальными. Официально об уходе может быть объявлено уже во вторник на пресс-конференции Норвежской ассоциации биатлона.
На Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонистка выиграла три золотые медали. На ее счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира — это рекорд для женского биатлона.
В сезоне-2021/22 Кубка мира Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус. Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.