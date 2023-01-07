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Сегодня, 20:17

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе ответил на вопрос о желании выступить Кубке мира по лыжам

Иван Шитик
Корреспондент
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Лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бе назвал вариант, при которому выступит на Кубке мира по лыжным гонкам.

«Хотел бы поучаствовать в Кубке мира по лыжным гонкам? Нет. Главное — это биатлон.

В эстафете? Если бы меня попросили, я бы, конечно, согласился. Но и без меня есть много норвежцев, которые быстро бегают на лыжах. Так что будем выступать в наших собственных видах спорта», — цитирует Бе SVT.

7 января, Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке, одержав седьмую победу в нынешнем сезоне.

Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Бе
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Йоханнес Бе остался доволен победой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке