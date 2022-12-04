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Сегодня, 15:51

Ростовцев — о победе Красноярского края в смешанной эстафете: «Работа Медведцева приносит плоды»

Ростовцев поздравил команду Красноярского края с первой победой на Кубке России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по биатлону и советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал победу красноярских биатлонистов в смешанной эстафете на втором этапе Кубка России в Увате.

«Поздравляю команду Красноярского края с первой победой на Кубке России. Думаю, что работа, которую ведет Валерий Алексеевич Медведцев приносит плоды. С таким финансированием, которое есть в красноярской «Академии биатлона», результаты и должны быть такие, как были сегодня. Могу сказать, что немногие регионы имеют такие условия для подготовки, как Красноярский край. Надеюсь, что этот успех получит продолжение в ходе сезона», — приводит слова Ростовцева Metaratings.ru.

Победителями смешанной эстафеты на втором этапе Кубка России в составе сборной Красноярского края стали Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров.

Источник: https://metaratings.ru/news/rostovtsev-o-pobede-krasnoyarskogo-kraya-v-smeshannoy-estafete-rabota-valeriya-medvedtseva-prinosit--1431199/
Биатлон
Кубок России
Павел Ростовцев
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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