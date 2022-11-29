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Сегодня, 17:07

Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти

Иван Торопцев
Корреспондент
Мартин Понсилуома.
Фото Global Look Press
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Шведский биатлонист Мартин Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Спортсмен преодолел дистанцию в 20 километров за 49 минут и 36,5 секунды, он допустил 1 промах.

Второе место занял швейцарец Никлас Хартвег (отставание +37,2 секунды, 0 промахов), третьим стал немец Давид Цобель (+59,3, 0).

Действующий обладатель Кубка мира Кантен Фийон-Майе и норвежец Йоханнес Бе не смогли попасть в десятку лучших. Бе допустил 4 промаха и занял 12-е место с отставанием от победителя в 2 минуты и 25,2 секунды, а Фийон-Майе с 2 промахами и отставанием в 2 минуты и 42,9 секунды стал 15-м.

Биатлон
Йоханнес Бе
Кантен Фийон Майе
Мартин Понсилуома
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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Ройселанн не выступит на первом этапе Кубка мира в Контиолахти