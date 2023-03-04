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Сегодня, 18:36

Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Иван Торопцев
Корреспондент
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Reuters
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Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Спортсменка прошла дистанцию в 10 км за 29 минут и 22,7 секунды, допустив 1 промах на 4 огневых рубежах. Вторую строчку заняла соотечественница Ройселанн, Ингрид Тандреволд (отставание +2,2 секунды, 1 промах), на третьем месте — француженка Анаис Шевалье-Буше (+15,3, 0).

В воскресенье, 5 марта состоятся заключительные гонки в рамках этапа в Нове-Место: смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
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