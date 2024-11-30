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Сегодня, 16:43

Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира по биатлону

Алина Савинова
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Шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон завоевали золотые медали в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Спортсмены преодолели дистанцию за 36 минут 17,6 секунды, воспользовавшись четырьмя дополнительными патронами.

Вторыми финишировали французы Кентен Фийон-Майе и Жюлия Симон (+10,2 секунды; 9 доппатронов). Бронзовыми призерами гонки стали представители Германии Юстус Штрелов и Ванесса Фойгт (+10,2; 4).

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 проходит с 30 ноября по 8 декабря.

Биатлон
Себастьян Самуэльссон
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