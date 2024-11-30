Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира по биатлону

Шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон завоевали золотые медали в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Спортсмены преодолели дистанцию за 36 минут 17,6 секунды, воспользовавшись четырьмя дополнительными патронами. Вторыми финишировали французы Кентен Фийон-Майе и Жюлия Симон (+10,2 секунды; 9 доппатронов). Бронзовыми призерами гонки стали представители Германии Юстус Штрелов и Ванесса Фойгт (+10,2; 4). Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 проходит с 30 ноября по 8 декабря.