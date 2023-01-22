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Сегодня, 15:22

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Виталий Косик
Корреспондент
Французские биатлонистки радуются победе в женской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.
Фото AFP
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Французские биатлонистки одержали победу на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

В составе команды учувствовали: Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье и Жюльи Симон.

Вторыми к финишу пришли шведские биатлонистки. Третье место заняла сборная Германии.

Кубок мира по биатлону

6-й этап. Антхольц (Италия)

Эстафета. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье, Жюлья Симон) — 1:07:21.3 (0+2)

2. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +45.2 (0+8)

3. Германия (Ванесса Фойгт, София Шнайдер, Янина Хеттих-Вальц, Ханна Кебингер) — +1:16.9 (0+10)

Биатлон
Сборная Германии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
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