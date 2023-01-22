Сборная Франции выиграла женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Французские биатлонистки одержали победу на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. В составе команды учувствовали: Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье и Жюльи Симон. Вторыми к финишу пришли шведские биатлонистки. Третье место заняла сборная Германии. Кубок мира по биатлону 6-й этап. Антхольц (Италия) Эстафета. Женщины 1. Франция (Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье, Жюлья Симон) — 1:07:21.3 (0+2) 2. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +45.2 (0+8) 3. Германия (Ванесса Фойгт, София Шнайдер, Янина Хеттих-Вальц, Ханна Кебингер) — +1:16.9 (0+10)