Сборная Франции выиграла женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 15:22
Французские биатлонистки одержали победу на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
В составе команды учувствовали: Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье и Жюльи Симон.
Вторыми к финишу пришли шведские биатлонистки. Третье место заняла сборная Германии.
Кубок мира по биатлону
6-й этап. Антхольц (Италия)
Эстафета. Женщины
1. Франция (Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье, Жюлья Симон) — 1:07:21.3 (0+2)
2. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +45.2 (0+8)
3. Германия (Ванесса Фойгт, София Шнайдер, Янина Хеттих-Вальц, Ханна Кебингер) — +1:16.9 (0+10)