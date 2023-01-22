Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 17:43
Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
В составе норвежской команды на дистанцию выходили Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен.
Вторую строчку занял квартет из Франции: Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кантен Фийон-Майе.
Третье место отстояла сборная Германии: Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Роман Реес.
Сборная Норвегии обеспечила себе досрочную победу в зачете Кубка мира в эстафетах и завоевала Малый хрустальный глобус.