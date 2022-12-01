Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету 4x6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

В составе команды выступили Линн Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг. Шведки преодолели дистанцию за 1 час, 14 минут и 59,8 секунды, использовали 6 дополнительных патронов на 8 огневых рубежах и ни разу не зашли на штрафной круг.

Второе место по итогам гонки заняла Германия (отставание +28,1 секунды, 0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). Немок представляли Анна Вайдель, София Шнайдер, Ванесса Войгт и Дениза Херманн-Уик. На третьей строчке — Норвегия (+31,5, 0+3), за которую выступали Каролин Кноттен, Ида Лиен, Рагнильд Фемстейнвейк и Ингрид Тандреволд.

Ранее сегодня, 1 декабря, состоялась мужская эстафетная гонка, которую выиграла сборная Норвегии.

В рамках этапа Кубка мира в Контиолахти состоятся еще 4 гонки: 3 декабря пройдут мужской и женский спринты, 4 декабря — гонки преследования.