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Сегодня, 15:23

Самуэльссон обратился к Бе: «Было невероятно сложно сражаться с тобой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон обратился к норвежцу Йоханнесу Бе, который объявил о решении завершить карьеру по итогам текущего сезона.

«Поздравляю с невероятной карьерой! Было невероятно сложно сражаться с тобой на трассе и на стрельбище, и я получу огромное удовольствие от последних поединков! Спасибо за все, что ты сделал для биатлона», — написал Самуэльссон в соцсетях.

18 января 31-летний Бе заявил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере.

На Олимпийских играх норвежский биатлонист всего выиграл 9 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые). На чемпионтах мира Бе взял 38 наград (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых).

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Биатлон
Йоханнес Бе
Себастьян Самуэльссон
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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