Самуэльссон обратился к Бе: «Было невероятно сложно сражаться с тобой»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон обратился к норвежцу Йоханнесу Бе, который объявил о решении завершить карьеру по итогам текущего сезона.

«Поздравляю с невероятной карьерой! Было невероятно сложно сражаться с тобой на трассе и на стрельбище, и я получу огромное удовольствие от последних поединков! Спасибо за все, что ты сделал для биатлона», — написал Самуэльссон в соцсетях.

18 января 31-летний Бе заявил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере.

На Олимпийских играх норвежский биатлонист всего выиграл 9 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые). На чемпионтах мира Бе взял 38 наград (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых).