Француженка Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Французская биатлонистка Лу Жанмонно заняла первое место в гонке преследования на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Француженка прошла четыре огневых рубежа с одним промахом и финишировала с результатом 29 минут 44,0 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Жюли Симон (+24,1; 0 промахов). Тройку замкнула немка Франциска Пройс (+53,6; 1 промах). Кубок мира по биатлону-2024/25 6-й этап. Антхольц Женщины. Гонка Преследования. 1.Лу Жанмонно (Франция) — 29.44,0 (1 промах). 2.Жулия Симон (Франция) — + 24,1 (0). 3. Франциска Пройс (Германия) +53,6 (1). 4. Жанна Ришар (Франция) +58,1 (0). 5. Осеан Мишлон (Франция) +1.25,2 (1). 6. Селина Гротиан (Германия) +1.36,7 (2).