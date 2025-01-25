Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 15:54

Француженка Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Французская биатлонистка Лу Жанмонно заняла первое место в гонке преследования на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Француженка прошла четыре огневых рубежа с одним промахом и финишировала с результатом 29 минут 44,0 секунды.

Серебро завоевала ее соотечественница Жюли Симон (+24,1; 0 промахов). Тройку замкнула немка Франциска Пройс (+53,6; 1 промах).

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап. Антхольц

Женщины. Гонка Преследования.

1.Лу Жанмонно (Франция) — 29.44,0 (1 промах).

2.Жулия Симон (Франция) — + 24,1 (0).

3. Франциска Пройс (Германия) +53,6 (1).

4. Жанна Ришар (Франция) +58,1 (0).

5. Осеан Мишлон (Франция) +1.25,2 (1).

6. Селина Гротиан (Германия) +1.36,7 (2).

Жюли Симон
Лу Жанмонно
Франциска Пройсс
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
В Великобритании планируют захоронить радиоактивные запасы плутония
СМИ указали на необходимость Запада разморозить активы РФ для начала переговоров
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя