Француженка Жанмонно завоевала золото в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону

Французская биатлонистка Лу Жанмонно победила в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

Спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и показала лучшее время на дистанции — 21 минуту 9,5 секунды. Для нее это четвертая личная победа в нынешнем сезоне.

Серебряным призером гонки стала немка Селин Гротиан, которая также была точна во время стрельбы, но уступила победительнице 7,2 секунды. Третья позиция у ее соотечественницы Франциски Пройс (+16,7; 0 промахов).

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап, Антхольц (Италия)

Спринт. Женщины, топ-6

1. Лу Жанмонно (Франция) — 21.09,5 (0)

2. Селина Гротиан (Германия) — 7,2 (0)

3. Франциска Пройс (Германия) — 16,7 (0)

4. Доротея Вирер (Италия) — 28,0 (1)

5. Жюлия Симон (Франция) — 38,0 (1)

6. Жанна Ришар (Франция) — 40,9 (0)