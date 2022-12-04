Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

Француженка Жюли Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Она преодолела дистанцию в 10 километров за 31 минуту и 13,3 секунды и не допустила на одного промаха.

Вторую строчку заняла итальянка Доротея Вирер (+11,9 секунды, 0 промахов). На третьем месте — Эльвира Эберг из Швеции (+21,7, 1 промах).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене с 8 по 11 декабря.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Гонка преследования

Женщины

1. Жюли Симон (Франция) — 31.13,3 (0)

2. Доротея Вирер (Италия) — 11,9 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 21,7 (1)

4. Лиза Виттоцци (Италия) — 26,3 (1)

5. Эмма Лундер (Канада) — 33,2 (1)

6. Каролин Коломбо (Франция) — 53,5 (0)

7. Маркета Давидова (Чехия) — 59,3 (1)

8. Ванесса Фойгт (Германия) — 1.04,6 (1)

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.04,7 (3)

10. Ханна Эберг (Швеция) — 1.15,7 (3)