Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

Сегодня, 16:58
Француженка Жюли Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Она преодолела дистанцию в 10 километров за 31 минуту и 13,3 секунды и не допустила на одного промаха.
Вторую строчку заняла итальянка Доротея Вирер (+11,9 секунды, 0 промахов). На третьем месте — Эльвира Эберг из Швеции (+21,7, 1 промах).
Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене с 8 по 11 декабря.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Гонка преследования
Женщины
1. Жюли Симон (Франция) — 31.13,3 (0)
2. Доротея Вирер (Италия) — 11,9 (0)
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 21,7 (1)
4. Лиза Виттоцци (Италия) — 26,3 (1)
5. Эмма Лундер (Канада) — 33,2 (1)
6. Каролин Коломбо (Франция) — 53,5 (0)
7. Маркета Давидова (Чехия) — 59,3 (1)
8. Ванесса Фойгт (Германия) — 1.04,6 (1)
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.04,7 (3)
10. Ханна Эберг (Швеция) — 1.15,7 (3)