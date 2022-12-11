Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

11 декабря, 17:40

Тренер Истомин впечатлен тем, как начал сезон Йоханнес Бе

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший тренер женской сборной России Артем Истомин подвел итог первых гонок на Кубке мира.

«Конечно, впечатляет с каким преимуществом начал сезон Йоханнес Бе. При этом у норвежцев хорошо работают и молодые спортсмены. Их ждет в биатлоне долгий путь, потому что меня всегда впечатляло то, как долго они могут оставаться на конкурентоспособном уровне.

Что касается девочек, то там ничего нового. Шведки на старте сезона всегда показывают сильные скорости. То, что показала Лампич, мы уже прогнозировали, когда она выступала на Кубке IBU. Понимали, что она будет одним из лидеров по скорости, но не представляли, что ее преимущество будет таким подавляющим», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

Бе занимает первое место в личном зачете после пяти этапов Кубка мира-2022/23 (389 очков). В Кубке наций лидирует Норвегия (2148 очков).

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
2
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Йоханнес Бе поделился впечатлениями от победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене