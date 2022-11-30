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Сегодня, 19:26

Тандревольд призналась, что нервничала во время индивидуальной гонки в Контиолахти

Алина Савинова
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Норвежка Ингрид Тандревольд прокомментировала результаты индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти, где она заняла второе место.

«Я так нервничала сегодня. Двадцать попаданий было большим сюрпризом для меня. Я чувствовала, что сегодня моя форма была не самой лучшей. Мне нужно выступить в нескольких гонках, чтобы набрать ее, поэтому я знала, что должна на 100% сосредоточиться на стрельбе. Это был хороший день», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова Тандревольд.

Победу в гонке одержала шведка Ханна Эберг. Третий результат показала итальянка Лиза Витоцци.

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/hanna-oeberg-kontiolahti-individual/1U4muaftW7ihgU6jpzjOfM
Биатлон
Кубок мира
Ингрид Тандревольд
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Эберг: «Моей главной целью сегодня было собрать воедино все детали скорости и стрельбы»