Тарьей Бе предложил вознаграждение за совет о том, как победить Йоханнеса

Норвежский биатлонист Тарьей Бе попросил подписчиков в соцсетях подсказать, как ему победить своего брата Йоханнеса Бе.

«Там было много хороших советов. Наверное, убийство — единственное, что мне не предложили (смеется). Сколько бы я заплатил за лучший совет? Я бы многое отдал, чтобы опередить его. Мы можем устроить торги. Если я выиграю, а Йоханнес станет вторым, то я готов заплатить 200 тысяч норвежских крон (около 1,4 миллиона рублей — прим. «СЭ»), — приводит слова Тарьей TV2.

Йоханнес Бе с 1319 очками является лидером личного зачета Кубка мира. Он опережает старшего брата, идущего на седьмой строчке, на 721 балл.