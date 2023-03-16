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Сегодня, 11:25

Тарьей Бе предложил вознаграждение за совет о том, как победить Йоханнеса

Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе попросил подписчиков в соцсетях подсказать, как ему победить своего брата Йоханнеса Бе.

«Там было много хороших советов. Наверное, убийство — единственное, что мне не предложили (смеется). Сколько бы я заплатил за лучший совет? Я бы многое отдал, чтобы опередить его. Мы можем устроить торги. Если я выиграю, а Йоханнес станет вторым, то я готов заплатить 200 тысяч норвежских крон (около 1,4 миллиона рублей — прим. «СЭ»), — приводит слова Тарьей TV2.

Йоханнес Бе с 1319 очками является лидером личного зачета Кубка мира. Он опережает старшего брата, идущего на седьмой строчке, на 721 балл.

Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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