У Тандревольд возникли проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказала о том, что у нее возникли проблемы с сердцем во время гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«У меня были некоторые проблемы с сердцем на второй лежке. Стрелять стало сложно, и я потратила много времени. Это не прекратилось полностью после того, как я завершила стрельбу. Было трудно бежать на лыжах так быстро, как мне хотелось. Сейчас все в порядке. Это быстро появляется и быстро проходит», — приводит слова Тандревольд NRK.

28-летняя норвежка заняла 17-е место в короткой индивидуальной гонке, допустив один промах.