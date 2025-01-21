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Сегодня, 21:50

В Международном союзе биатлонистов отреагировали на заявление главы FIS о россиянах

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Пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер сообщил, что заявления главы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохана Элиаша никак не влияет на организацию.

«Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется с конгресса IBU в 2022 году, на котором было принято решение об их отстранении. Заявления других федераций никак не влияют на нас», — сказал Винклер «ВсеПроСпорт».

Ранее Элиаш заявил, что поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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