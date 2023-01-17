Сливко: «Я посмотрела одну гонку Кубка мира, особого интереса он у меня не вызывает»

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что не испытывает интереса к гонкам на Кубке мира после отстранения россиян.

«Если честно, то я посмотрела одну гонку Кубка мира — смешанную эстафету. Особого интереса он у меня не вызывает. Мне достаточно своих стартов, а после гонок хочется отдохнуть и восстановиться, а не смотреть Кубок мира. Не знаю, кто и как там бегает, но слышала, что Йоханнес Бе, как обычно, все выигрывает, а у девчонок на днях выиграла Лиза Витоцци, сильно выступают француженки и норвежки, но особо ни за кем не слежу», — приводит слова Сливко Metaratings.ru.

Весной 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил спортсменов из России и Беларуси от международных стартов под эгидой организации.