Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

32-летняя спортсменка прошла дистанцию за 31 минуту и 58,5 секунд и не допустила ни одного промаха. Второй пришла Лу Лоран Жанмонно (Франция). На третьем месте финишировала Жюли Симон (Франция).

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Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд

Женщины

Масс-старт

1. Доротея Вирер (Италия) — 31.58,5 (0 промахов)

2. Лу Лоран Жанмонно (Франция) — отставание 6,3 (0)

3. Жюли Симон (Франция) — +11,1 (1)

4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — +40,1 (1)

5. Каролин Коломбо (Франция) — +40,1 (2)

6. Ханна Оберг (Швеция) — +47,5 (2)