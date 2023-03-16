Вирер высказалась о завершении карьеры Ройселанн, Экхофф и Шевалье-Буше

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на завершение карьеры нескольких конкуренток.

Ранее об уходе из спорта объявили норвежки Марта Ольсбу Ройселанн и Тириль Экхофф, француженка Анаис Шевалье-Буше и немка Дениз Херманн-Вик.

«Мне немного грустно. Они сделали важный шаг, приняли решение, которое изменит их жизни. Теперь я тоже задумываюсь о своем возрасте,но я спасла себя, посвятив жизнь не только спорту. Я всегда была на сто процентов привержена биатлону, но я также пыталась заниматься чем-то другим, получать другой опыт. Возможно, именно это было моим спасением и позволило мне не устать«, — приводит слова Вирер Fondo Italia.

32-летняя итальянка занимает второе место в личном зачете Кубка мира по биатлону. Она уступает только Жюли Симон из Франции.