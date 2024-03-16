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16 марта, 21:10

Виттоцци победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Канаде

Алина Савинова
Лиза Виттоцци.
Фото Reuters
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Итальянка Лиза Виттоцци завоевала золотую медаль в гонке преследования на 9-м заключительном этапе Кубка мира по биатлону в канадском Канморе.

29-летняя спортсменка допустила 1 промах и показала время 28 минут 15,9 секунды на дистанции.

Второй стала француженка Лу Жанмонно, уступив лидеру 12,2 секунды и допустив 3 промаха на огневых рубежах. Ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше заняла третье место (+19,4 секунды, 3 промаха).

Кубок мира по биатлону-2023/24

9-й этап. Канмор (Канада)

Гонка преследования. Женщины. Топ-5

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 28.15,9 (1)
2. Лу Жанмонно (Франция) — 12,2 (3)
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 19,4 (3)
4. Жюлья Симон (Франция) — 1.03,2 (3)
5. Жилонн Гигонна (Франция) — 1.07,6 (2)

Биатлон
Лиза Виттоцци
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