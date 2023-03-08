Йоханнес Бе досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Сегодня, 21:23
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира в сезоне-2022/23.
За два этапа до конца сезона Бе имеет 1319 очков. На втором месте идет норвежец Стурла Легрейд — 920 очков. На третьей строчке — Ветле Шостад (Норвегия) с 682 очками.
Главный тренер сборной Норвегии ЭгильКристиансе сообщил, что Легрейд не выступит в индивидуальной гонке в четверг 9 марта из-за заражения коронавирусом.
До конца сезона осталось 5 личных гонок. Бе одержал 13 побед в 16 из них.