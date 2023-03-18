Йоханнес Бе обновил рекорд по количеству побед за сезон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе обновил рекорд по количеству побед за сезон.

18 марта он выиграл гонку преследования на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене. Эта победа стала для него 18-й в сезоне.

Бе 16 марта установил новый рекорд по победам за сезон, выиграв в спринте и побив собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19 (16 побед). Теперь он обновил результат — 18 побед.

29-летний биатлонист в этом сезоне пропустил две гонки из-за ковида и не был на подиуме только один раз.

В воскресенье в Холменколлене пройдет заключительная гонка сезона-2022/23. Спортсмены пробегут масс-старт.