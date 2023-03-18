Сегодня, 15:40
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе обновил рекорд по количеству побед за сезон.
18 марта он выиграл гонку преследования на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене. Эта победа стала для него 18-й в сезоне.
Бе 16 марта установил новый рекорд по победам за сезон, выиграв в спринте и побив собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19 (16 побед). Теперь он обновил результат — 18 побед.
29-летний биатлонист в этом сезоне пропустил две гонки из-за ковида и не был на подиуме только один раз.
В воскресенье в Холменколлене пройдет заключительная гонка сезона-2022/23. Спортсмены пробегут масс-старт.