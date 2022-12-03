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Сегодня, 16:22

Йоханнес Бе остался недоволен промахом в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

Алина Савинова
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Вы можете быть довольны, но нужно всегда стремиться к чистой стрельбе в спринте, а что еще более важно — в гонке преследования на следующий день. Это немного расстраивает. Самое главное — добиться победы. Один промах означает, что я могу допустить и другой, что лишит меня победы. Сегодня я счастлив, что финишировал первым в очень напряженной гонке», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова норвежца.

Второе место в спринтерской гонке занял Стурла Легрейд из Норвегии. Третьим стал немец Роман Рес.

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти стартовал 29 ноября и завершится 4 декабря.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/jt-wins-kontiolahti-sprint/3sGDV5XYDSvPGNpE6TZQ6
Биатлон
Кубок мира
Йоханнес Бе
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Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

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