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Сегодня, 16:26

Йоханнес Бе победил в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Йоханнес Бе.
Фото Reuters
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Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе выиграл мужскую гонку преследования на седьмом этапе Кубка мира-2022/23 в чешском Нове-Место.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 километра за 31 минуту и 25,1 секунды при двух промахах.

Второе место занял норвежец Тарьей Бе. Его отставание составило 34,6 секунды при одном промахе. Третьим стал швед Мартин Понсилуома (+1.11,0 и 5 промахов).

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап (Нове-Место)

Мужская гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.25,1 (2)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — +34,6 (1)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1.11,0 (5)

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Биатлон
Йоханнес Бе
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