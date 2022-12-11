Йоханнес Бе поделился впечатлениями от победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Это была довольно тяжелая гонка, которую я провел в одиночку. У меня было хорошее предчувствие на лежке, но я промахнулся десятым выстрелом. Тогда я немного заволновался. Я чувствовал темп Жаклина и Стурлы. Должен признать, что стрелять стоя, имея при этом большой отрыв, непросто. Но я выполнил работу и счастлив», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова Йоханнеса.

Второе место в гонке преследования занял норвежец Стурла Легрейд. Третьим стал Эмильен Жаклен.