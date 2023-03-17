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Сегодня, 09:10

Йоханнес Бе рассказал, когда завершит карьеру

Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался о том, когда планирует уйти из спорта.

Ранее об уходе из спорта объявили норвежки Марта Ольсбу Ройселанн и Тириль Экхофф, француженка Анаис Шевалье-Буше и немка Дениз Херманн-Вик.

«Мое будущее вполне определено. Я созову пресс-конференцию в марте 2026 года (смеется). Появление второго ребенка (летом этого года Йоханнес во второй раз станет отцом. – Прим. «СЭ») только усилит любовь к жизни и семье. Я много думаю об этом. Всю зиму меня мучает совесть из-за того, что дома происходит очень много всего. Это чувство усилится, когда детей станет двое.

Моя главная мотивация, конечно, в том, чтобы обыгрывать моих конкурентов. Их победы надо мной – самое худшее, что может произойти, поэтому я стараюсь этого избежать», – приводит слова Бе TV2.

29-летний норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом. В текущем сезоне Бе с 1409 очками идет лидером личного зачета Кубка мира.

Биатлон
Йоханнес Бе
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