Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

Норвежец Йоханнес Бе занял первое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 16,5 секунды с двумя промахами на огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+3,5 секунды; 1 промах). На третьей позиции расположился еще один норвежец Стурла Легрейд (+3,8; 1).

Бе, Жаклен и Легрейд одновременно уходили с последнего огневого рубежа. На последнем километре дистанции Йоханнес в борьбе наступил французу на лыжу, и тот сбился с темпа.

В заключительный соревновательный день на этапе в Хохфильцене, 15 декабря, пройдут две эстафеты (мужская и женская).