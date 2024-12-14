Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:57

Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону

Алина Савинова
Telegram Дзен

Норвежец Йоханнес Бе занял первое место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 16,5 секунды с двумя промахами на огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+3,5 секунды; 1 промах). На третьей позиции расположился еще один норвежец Стурла Легрейд (+3,8; 1).

Бе, Жаклен и Легрейд одновременно уходили с последнего огневого рубежа. На последнем километре дистанции Йоханнес в борьбе наступил французу на лыжу, и тот сбился с темпа.

В заключительный соревновательный день на этапе в Хохфильцене, 15 декабря, пройдут две эстафеты (мужская и женская).

Биатлон
Йоханнес Бе
Эмильен Жаклен
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Президентом Грузии избран Кавелашвили
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
Сегодня
Вчера
Неделя