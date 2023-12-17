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Сегодня, 17:35

Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Ленцерхайде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).

30-летний норвежец с двумя промахами финишировал за 35 минут и 00,1 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники — Йоханнес Дале (+14,6) и Тарьей Бе (+21,8).

Кубок мира

3-й этап. Ленцерхайд (Швейцария)

Масс-старт

Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.00,1 (2 промаха)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +14,6 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +21,8 (1)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) — +43,5 (3)

5. Ветле-Шостад Кристиансен (Норвегия) — +49,8 (3)

Йоханнес Бе
Йоханнес Дале
Мартин Понсилуома
Тарьей Бе
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