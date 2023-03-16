Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Сегодня, 18:43
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в спринте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 25 минут и 13 секунд, допустив один промах на огневых рубежах.
Второе место занял швед Мартин Понсилуома (отставание 23,9 секунды). Третьим стал Бенедикт Долль из Германии (28,9).
Биатлон. Кубок мира
9-й этап. Хольменколлен (Норвегия)
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — 23,9 (0)
3. Бенедикт Долль (Германия) — 28,9 (0)
4. Андрей Расторгуев (Латвия) — 46,5 (1)
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 48,0 (0)
6. Йоханес Кюн (Германия) — 55,9 (0)