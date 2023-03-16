Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в спринте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 25 минут и 13 секунд, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место занял швед Мартин Понсилуома (отставание 23,9 секунды). Третьим стал Бенедикт Долль из Германии (28,9).

Биатлон. Кубок мира

9-й этап. Хольменколлен (Норвегия)

Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — 23,9 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) — 28,9 (0)

4. Андрей Расторгуев (Латвия) — 46,5 (1)

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 48,0 (0)

6. Йоханес Кюн (Германия) — 55,9 (0)