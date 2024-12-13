Йоханнес Бе выиграл спринт на Кубке мира в Хохфильцене

Сегодня, 17:39
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
31-летний спортсмен с одним промахом преодолел дистанцию за 24 минуты 23,1 секунды.
Второе место занял еще один норвежец — Стурла Лагрейд (+4,2). Третьим стал француз Фабьен Клод (+6,8).
Кубок мира по биатлону-2024/25
Второй этап
Хохфильцен (Австрия)
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.23.1 (1 промах)
2. Стурла Лагрейд (Норвегия) — +4,2 (0)
3. Фабьен Клод (Франция) — +6,8 (0)
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — +7,4 (0)
5. Вебьорн Серум (Норвегия) — +19,9 (2)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +21,1 (1)