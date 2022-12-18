Йоханнес Дале поделился эмоциями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал о победном финише в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

«Когда я услышал, что ухожу после последней стрельбы вторым, я ничего не понял. Я был так удивлен. Думал, что Штурла был далеко впереди, но я попробовал приблизиться и понял, что смогу догнать его. Я бросился за ним изо всех сил, словно безумный. Сейчас я очень счастлив», — приводит слова Дале пресс-служба официального сайта IBU.

Второе и третье место в гонке также заняли представители Норвегии — Штурла Легрейд и Йоханнес Бе соответственно.