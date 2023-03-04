Женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место: где смотреть трансляцию

В субботу, 4 марта, в Нове-Место (Чехия) пройдет женская гонка преследования этапа Кубка мира-2022/23 по биатлону. Начало — в 17.35 по московскому времени. Дистанция составит 10 километров.

3 марта в спринте в Нове-Место победу одержала норвежка Марта Ройселанн. Француженка Жулия Симон лидирует в женском личном зачете (843 очка).

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Видеотрансляция гонки седьмого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Посмотреть трансляцию можно, нажав на картинку ниже.