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Сегодня, 14:30

Женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место: где смотреть трансляцию

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Reuters
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В субботу, 4 марта, в Нове-Место (Чехия) пройдет женская гонка преследования этапа Кубка мира-2022/23 по биатлону. Начало — в 17.35 по московскому времени. Дистанция составит 10 километров.

3 марта в спринте в Нове-Место победу одержала норвежка Марта Ройселанн. Француженка Жулия Симон лидирует в женском личном зачете (843 очка).

Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.

Видеотрансляция гонки седьмого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Посмотреть трансляцию можно, нажав на картинку ниже.

Биатлон
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место: где смотреть трансляцию