Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 14:30

Бывшая россиянка Кузьмина в 39 лет снова может стать лидером сборной Словакии

39-летняя биатлонистка Кузьмина возобновила спортивную карьеру
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Биатлонистка Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьмина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Почему трехкратная олимпийская чемпионка решила возобновить карьеру.

Экс-россиянка Анастасия Кузьмина ошарашила новостью, которую никто не ожидал. Биатлонистка, которой в августе исполнилось 39 лет, решила возобновить свою профессиональную спортивную карьеру.

«Это было непростое решение. Но в последние годы я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодых, а не их тренером. Я поддерживала себя в хорошей форме, чтобы молодежь могла подтягиваться за мной. Я долго думала, смогу ли сделать это снова и подготовить тело и разум. Да, у меня было несколько успешных возвращений в биатлон, завоеванные медали, но на этот раз будет сложнее и иначе. Во-первых, перерыв на этот раз был гораздо длиннее, чем раньше, и это действительно нечто совершенно иное. Несколько фанатов говорили мне: «Настя, у тебя все так хорошо, почему бы тебе не вернуться?» Но хорошо выглядеть и тренироваться на более-менее любительском уровне — это еще не значит выступать на мировом уровне. Будет очень, очень сложно, потому что я хочу снова радовать болельщиков и добиваться результатов, не дать команде разочароваться во мне», — цитирует слова Анастасии Slovensky Biathlon.

Для кого-то это возвращение Кузьминой может показаться наивным, но на самом деле в нем есть логика.

Анастасия Кузьмина. «После победы Логинова меня раздирало изнутри». Честное интервью Анастасии Кузьминой

После Кузьминой — потоп

Анастасия Кузьмина — самая успешная биатлонистка за всю историю сборной Словакии. Сменив гражданство в 2008 году, для новой родины она завоевала шесть олимпийских медалей (три золота и три серебра) и полный комплект наград чемпионатов мира. Профессиональный спорт Анастасия покидала в 2019-м, только-только пройдя пик своей карьеры.

В сборной Словакии приняли это решение. У команды виднелся резерв. В первую очередь ставки делались на Паулину Фиалкову, которая в заключительном для Кузьминой сезоне-2018/19 заняла шестое место в общем зачете Кубка мира, взяв несколько личных медалей. Были надежды, что к Паулине подтянется и младшая сестра Ивона.

Эти ожидания в полной мере не оправдались. После ухода Кузьминой Фиалкова-старшая стала заметно реже цеплять за подиумы. В прошлом сезоне Паулина была 17-й в общем зачете Кубка мира, а Ивона — 78-й, так ни разу не добравшись до медалей на Кубке мира. Другие словацкие биатлонистки очков на этапах не набирали, поэтому Паулина и Ивона оставались лидерами своей команды.

Анастасия Кузьмина. Кузьмина ушла по-настоящему

Однако межсезонье все перевернуло, открыв дорогу для Кузьминой. Паулина Фиалкова отправилась в декретный отпуск, а 28-летняя Ивона решила вообще завершить карьеру. И все это произошло перед сезоном, когда Словакия получила два значимых для страны старта: летний чемпионат мира и чемпионат Европы.

На летнем ЧМ в Брезно-Осрблье, где традиционно не выступают сильнейшие биатлонисты Норвегии, Германии, Швеции и других топ-стран, лучший результат у хозяек показала Юлия Мачинякова, которая заняла 26-е место в спринте. В финале суперспринта и масс-старте словачек вообще не было. И это на домашней трассе в споре с эстонками, румынками, молдаванками и латвийками — представительницами стран третьего биатлонного эшелона.

Биатлонистка Анастасия Кузьмина
Фото Global Look Press

Антикризисный план

Сейчас возвращение Кузьминой выглядит антикризисной мерой для словацкого биатлона. Боссы федераций явно не хотят увидеть зимой новый провал в Брезно-Осрблье на чемпионате Европы.

Анастасия и говорит в интервью, что главная для нее цель — это выступление на домашнем ЧЕ. Для нее наверняка создали все необходимые и эксклюзивные условия. Иначе без серьезной поддержки вернуться в биатлон в таком возрасте сложно, даже невозможно сложно. Спортсменка явно обсудила все не только со своим мужем и тренером Даниэлем Кузьминым, но и с боссами федерации.

Анастасия Кузьмина. «С такой задницей она нам не нужна». Почему биатлонистка Кузьмина бежала из России

Получится ли у экс-россиянки снова отстоять честь словацкого биатлона? Сейчас не может сказать даже сама Анастасия: «Вообще не могу предугадать, как мне удастся выступить на чемпионатах Европы. Мы понимаем, что страны подходят к турниру по-разному, даже неясно, какая конкуренция там будет и куда я смогу забраться с точки зрения результатов. Но я точно не поеду просто для того, чтобы поприветствовать фанатов. Я выложусь изо всех сил».

Продолжится ли после чемпионата Европы спортивная карьера Кузьминой, зависит от ее результатов в Брезно-Осрблье. Вполне можно допустить, что за 4 года Анастасия не сильно растеряла боевую форму и еще способна показывает хорошие скорости и стрельбу. Тем более ранее ей удавалось успешно возвращаться из декретного отпуска. После рождения сына в 2007-м она взяла золото на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, после рождения дочери в 2015-м — выиграла масс-старт на Играх в Пхенчхане

Биатлонистка Анастасия Кузьмина
Фото Global Look Press

За четвертым золотом?

Некоторые считают, что Кузьмина вернулась за своим четвертым олимпийским золотом. Здесь нужно быть реалистами. Да, Бьорндален свою последнюю победу на Играх одержал в возрасте 40 лет. Однако у него не было таких серьезных пауз в карьере. Да и Анастасия к Играм в 2026-м будет постарше. С другой стороны Уле-Эйнар мог поехать в Пхенчхан в 44, но не смог из-за жесткой конкуренции в норвежской сборной. В Словакии у Кузьминой подобного соперничества нет.

В карьере Кузьминой не хватает только «Большого хрустального глобуса». Его она обидно упустила в последней гонке сезона-2017/18 на трассе в Тюмени, которую проектировал ее отец. Для победы в тотале Анастасии не хватило трех очков. Словацкая биатлонистка тогда решила не завершать карьеру поражением и осталась еще на сезон. Добраться до «Глобуса» Кузьмина не смогла, заняв третье место в общем зачете.

Анастасия Кузьмина. «Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры

Может быть, получится сейчас? Звучит так же маловероятно, как и четвертое олимпийское золото. Конечно, конкуренция в женском биатлоне не самая серьезная. Тем более завершили свои карьеры грозные норвежки Ройселанд и Экхофф, а также быстроногая немка Херманн-Вик. Победительница общего зачета прошлого сезона Жулия Симон не выглядит безупречным лидером, к тому же неизвестно, как на ее результатах отразятся обвинения в воровстве, которые терзали ее все межсезонье. Но Кузьмина, если и вернется на Кубок мира, то полноценно за «Глобус» сможет бороться только уже в следующем сезоне. Понять, способна ли она на подвиги в 40, нереально. Главное сейчас для Анастасии — успешно использовать трамплин домашнего чемпионата Европы.

Биатлон
Анастасия Кузьмина
2
Обсудить
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
«Маккаби» временно переезжает на Кипр, а «Белогорье» останется в Туле
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Heratys*. Российская биатлонистка Виролайнен возродила свою карьеру в Финляндии