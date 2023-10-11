Бывшая россиянка Кузьмина в 39 лет снова может стать лидером сборной Словакии

Почему трехкратная олимпийская чемпионка решила возобновить карьеру.

Экс-россиянка Анастасия Кузьмина ошарашила новостью, которую никто не ожидал. Биатлонистка, которой в августе исполнилось 39 лет, решила возобновить свою профессиональную спортивную карьеру.

«Это было непростое решение. Но в последние годы я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодых, а не их тренером. Я поддерживала себя в хорошей форме, чтобы молодежь могла подтягиваться за мной. Я долго думала, смогу ли сделать это снова и подготовить тело и разум. Да, у меня было несколько успешных возвращений в биатлон, завоеванные медали, но на этот раз будет сложнее и иначе. Во-первых, перерыв на этот раз был гораздо длиннее, чем раньше, и это действительно нечто совершенно иное. Несколько фанатов говорили мне: «Настя, у тебя все так хорошо, почему бы тебе не вернуться?» Но хорошо выглядеть и тренироваться на более-менее любительском уровне — это еще не значит выступать на мировом уровне. Будет очень, очень сложно, потому что я хочу снова радовать болельщиков и добиваться результатов, не дать команде разочароваться во мне», — цитирует слова Анастасии Slovensky Biathlon.

Для кого-то это возвращение Кузьминой может показаться наивным, но на самом деле в нем есть логика.

После Кузьминой — потоп

Анастасия Кузьмина — самая успешная биатлонистка за всю историю сборной Словакии. Сменив гражданство в 2008 году, для новой родины она завоевала шесть олимпийских медалей (три золота и три серебра) и полный комплект наград чемпионатов мира. Профессиональный спорт Анастасия покидала в 2019-м, только-только пройдя пик своей карьеры.

В сборной Словакии приняли это решение. У команды виднелся резерв. В первую очередь ставки делались на Паулину Фиалкову, которая в заключительном для Кузьминой сезоне-2018/19 заняла шестое место в общем зачете Кубка мира, взяв несколько личных медалей. Были надежды, что к Паулине подтянется и младшая сестра Ивона.

Эти ожидания в полной мере не оправдались. После ухода Кузьминой Фиалкова-старшая стала заметно реже цеплять за подиумы. В прошлом сезоне Паулина была 17-й в общем зачете Кубка мира, а Ивона — 78-й, так ни разу не добравшись до медалей на Кубке мира. Другие словацкие биатлонистки очков на этапах не набирали, поэтому Паулина и Ивона оставались лидерами своей команды.

Однако межсезонье все перевернуло, открыв дорогу для Кузьминой. Паулина Фиалкова отправилась в декретный отпуск, а 28-летняя Ивона решила вообще завершить карьеру. И все это произошло перед сезоном, когда Словакия получила два значимых для страны старта: летний чемпионат мира и чемпионат Европы.

На летнем ЧМ в Брезно-Осрблье, где традиционно не выступают сильнейшие биатлонисты Норвегии, Германии, Швеции и других топ-стран, лучший результат у хозяек показала Юлия Мачинякова, которая заняла 26-е место в спринте. В финале суперспринта и масс-старте словачек вообще не было. И это на домашней трассе в споре с эстонками, румынками, молдаванками и латвийками — представительницами стран третьего биатлонного эшелона.

Фото Global Look Press

Антикризисный план

Сейчас возвращение Кузьминой выглядит антикризисной мерой для словацкого биатлона. Боссы федераций явно не хотят увидеть зимой новый провал в Брезно-Осрблье на чемпионате Европы.

Анастасия и говорит в интервью, что главная для нее цель — это выступление на домашнем ЧЕ. Для нее наверняка создали все необходимые и эксклюзивные условия. Иначе без серьезной поддержки вернуться в биатлон в таком возрасте сложно, даже невозможно сложно. Спортсменка явно обсудила все не только со своим мужем и тренером Даниэлем Кузьминым, но и с боссами федерации.

Получится ли у экс-россиянки снова отстоять честь словацкого биатлона? Сейчас не может сказать даже сама Анастасия: «Вообще не могу предугадать, как мне удастся выступить на чемпионатах Европы. Мы понимаем, что страны подходят к турниру по-разному, даже неясно, какая конкуренция там будет и куда я смогу забраться с точки зрения результатов. Но я точно не поеду просто для того, чтобы поприветствовать фанатов. Я выложусь изо всех сил».

Продолжится ли после чемпионата Европы спортивная карьера Кузьминой, зависит от ее результатов в Брезно-Осрблье. Вполне можно допустить, что за 4 года Анастасия не сильно растеряла боевую форму и еще способна показывает хорошие скорости и стрельбу. Тем более ранее ей удавалось успешно возвращаться из декретного отпуска. После рождения сына в 2007-м она взяла золото на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, после рождения дочери в 2015-м — выиграла масс-старт на Играх в Пхенчхане

Фото Global Look Press

За четвертым золотом?

Некоторые считают, что Кузьмина вернулась за своим четвертым олимпийским золотом. Здесь нужно быть реалистами. Да, Бьорндален свою последнюю победу на Играх одержал в возрасте 40 лет. Однако у него не было таких серьезных пауз в карьере. Да и Анастасия к Играм в 2026-м будет постарше. С другой стороны Уле-Эйнар мог поехать в Пхенчхан в 44, но не смог из-за жесткой конкуренции в норвежской сборной. В Словакии у Кузьминой подобного соперничества нет.

В карьере Кузьминой не хватает только «Большого хрустального глобуса». Его она обидно упустила в последней гонке сезона-2017/18 на трассе в Тюмени, которую проектировал ее отец. Для победы в тотале Анастасии не хватило трех очков. Словацкая биатлонистка тогда решила не завершать карьеру поражением и осталась еще на сезон. Добраться до «Глобуса» Кузьмина не смогла, заняв третье место в общем зачете.

Может быть, получится сейчас? Звучит так же маловероятно, как и четвертое олимпийское золото. Конечно, конкуренция в женском биатлоне не самая серьезная. Тем более завершили свои карьеры грозные норвежки Ройселанд и Экхофф, а также быстроногая немка Херманн-Вик. Победительница общего зачета прошлого сезона Жулия Симон не выглядит безупречным лидером, к тому же неизвестно, как на ее результатах отразятся обвинения в воровстве, которые терзали ее все межсезонье. Но Кузьмина, если и вернется на Кубок мира, то полноценно за «Глобус» сможет бороться только уже в следующем сезоне. Понять, способна ли она на подвиги в 40, нереально. Главное сейчас для Анастасии — успешно использовать трамплин домашнего чемпионата Европы.