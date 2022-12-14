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Кубок мира

14 декабря, 21:15

На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Тимофей Лапшин выступает за Корею.
Фото Global Look Press
Екатерина Аввакумова.
Фото Global Look Press
Дмитрий Шамаев.
Фото Союз биатлонистов России
Тимофей Лапшин.
Фото Елена Соболь, архив «СЭ»
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Наберется на полноценный состав сборной экс-соотечественников, которых не коснулись санкции.

Российские биатлонисты не допущены к этому розыгрышу Кубка мира. Однако в Европе выступают те, кто еще недавно бегал в Ханты-Мансийске и Увате, а сейчас боролся за очки и призовые в Контиолахти и Хохфильцене.

Лапшин — лучший из экс-россиян на Кубке мира

Продолжают бегать в корейском комбинезоне Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова. Они сменили гражданство в 2017 году. Тогда корейцы активно натурализовали спортсменов из других стран, чтобы достойно выступить на домашней Олимпиаде. Лапшин и Аввакумова приходили в команду, когда в ней уже находились другие экс-россияне — Анна Фролина и Александр Стародубец.

Тимофей Лапшин. Фото Елена Соболь, архив «СЭ»
Тимофей Лапшин.
Елена Соболь, Фото архив «СЭ»

Наиболее громко смотрелся переход Тимофея. У него к тому моменту набралось несколько личных медалей Кубка мира и пара побед в составе эстафетной команды. Однако в начале сезона-2015/16 Тимофея убрали из основной сборной, как он сам говорит, «списали», и больше он в ней не появлялся. Перейдя в Корею, Лапшин выступил неплохо на Олимпиаде-2018, где худшим результатом в четырех личных гонках стало 25-е место в масс-старте.

Несмотря на смену гражданства, российский допинг-скандал догнал Тимофея. Его имя фигурировало в материалах комиссии Макларена, а в апреле 2021-го он получил 12-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в декабре 2013 года на «Ижевской винтовке».

Сейчас Лапшину 34 года. Этот сезон он начинал на Кубке IBU в Идре, но добрался до второго этапа Кубка мира. В Хохфильцене он заработал очки в обеих личных гонках: 26-е место в спринте и 31-е в пасьюте. На данный момент он занимает 41-е место в общем зачете. Это лучший результат из всех экс-россиян, которые выступают на Кубке мира.

Екатерина Аввакумова. «Российский биатлон — это какой-то отдельный вид спорта». Откровения экс-россиянки Екатерины Аввакумовой

32-летняя Екатерина Аввакумова в этом сезоне в очки пока не заезжала. На корейском этапе карьеры у нее были успехи, но главный случился в самом начале — биатлонистка стала пятой на ЧМ-2017 в индивидуальной гонке. Дальше отношения с новой родиной были сложные. Еще до Олимпиады-2018 у нее случился конфликт с тренером сборной Кореи Андреем Прокуниным. Она обвиняла российского специалиста в подковерных играх. После Олимпиады Екатерина хотела уйти в сборную Сербии, но процесс перехода ожидался небыстрым, поэтому она вернулась в Корею. На Играх в Пекине лучшим результатом Аввакумовой стало 49-е место в спринте.

Екатерина Аввакумова. Фото Global Look Press
Екатерина Аввакумова.
Фото Global Look Press

Украинка и россиянка в одной команде

Одно из самых популярных направлений российских биатлонистов, которые хотят сменить спортивное гражданство, — в сборную Молдавии. В текущем сезоне на Кубке мира за эту национальную команду выступило пять бывших наших соотечественников.

Если вы посмотрите молдавский состав в мужских эстафетах этого сезона, то не увидите ни одного местного спортсмена. За сборную бежали Михаил и Андрей Усовы из Саратова, Максим Макаров из Ижевска и Павел Магазеев из Цивильска. Правда, ни в Контиолахти, ни в Хохфильцене российские молдаване до финиша не дотерпели. Команду обгоняли на круг и снимали. В итоге оба раза Молдавия заняла последнее, 20-е место.

Самым титулованным в этой четверке является Магазеев. Он становился чемпионом мира среди юниоров в эстафете. Это было в 2008 году в Рупольдинге. Тогда с ним вместе на пьедестал поднимался Антон Шипулин. А в 2009-м на ЮЧМ в Кэнморе наша команда взяла серебро, где помимо Магазеева выступили Алексей Волков и Тимофей Лапшин.

Но взрослая карьера у Павла не пошла. До международных стартов он не добрался. Несколько лет пропустил из-за травмы, отслужив в этот период в армии и получив высшее образование. А в 2020-м Магазеев оформил переход в сборную Молдавии и поучаствовал не только в Кубке мира, но и в Олимпиаде. В Пекине Павел был 26-м в индивидуальной гонке.

У женской молдавской команды состав на эстафету пока не набирается. На Кубке мира за страну выступают две девушки: экс-украинка Алла Гиленко и экс-россиянка Алина Стремоус. До перехода в сборную Молдавии у Стремоус не было заметных успехов. А теперь она стала одной из главных биатлонисток страны в истории. В 2022-м Алина выиграла золото в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере, оставив за спиной Ларису Куклину, Евгению Буртасову, Викторию Сливко и других россиянок. Это не первая большая победа молдавского биатлона. Подобный результат на ЧЕ-2008 показала Наталья Левченкова, которая родилась в Смоленске, но, не справившись с конкуренцией в нашей сборной, уехала в Молдавию.

Екатерина ШУМИЛОВА. Они сбежали из сборной России по биатлону

Опередила основу сборной России и ушла в Румынию

Похожая ситуация с натурализацией и в сборной Румынии. На Кубке мира в этом сезоне за нее выступают четверо экс-россиян: Елена Чиркова, Анастасия Толмачева, Наталья Ушкина и Дмитрий Шамаев.

Резонансным получился переход Ушкиной. О спортсменке многие узнали на апрельском чемпионате России в 2021 году. Она обыграла всю основу, став лучшей биатлонисткой по итогам гонок: золото и два серебра. Хотя после 2017-го она даже не выступала на международных соревнованиях. В те же дни все узнали, что Ушкина уже практически оформила переход в сборную Румынии и в российском комбинезоне мы ее не увидим. Удержать биатлонистку не удалось. Нынешний сезон — второй для Ушкиной на Кубке мира. В прошлом она заняла 76-е место в общем зачете, в этом, как и другие румынки, пока кубковых очков не набирала.

Зато эти очки есть у Дмитрия Шамаева, благодаря чистой стрельбе и 25-му месту в спринте на этапе в Контиолахти. Дмитрию 27 лет, он из Ижевска и был заметным в юношеском и юниорском возрасте, брал медали чемпионатов мира, но во взрослом биатлоне нашел себя только в Румынии.

Дмитрий Шамаев. Фото Союз биатлонистов России
Дмитрий Шамаев.
Союз биатлонистов России

Получается, что из всех бывших россиян пока только Шамаев и Лапшин набирали очки в этом сезоне Кубка мира. Всего же на главных международных стартах сейчас выступают шесть мужчин и пять девушек, родившихся в нашей стране.

Биатлон
Анастасия Толмачева
Екатерина Аввакумова
Тимофей Лапшин
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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