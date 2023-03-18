Жюли Симон берет глобус, а Йоханнес Бе — 18-ю победу в сезоне

Йоханнес Бе и Херрман-Вик уверенно выиграли субботние гонки в Холменколлене.

Кубок мира. Холменколлен

Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 32,34.0 (1)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 32.7 (0)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 49.1 (1)

Спринт. Женщины

1. Дениз Херрман-Вик (Германия) — 21,06.5 (0)

2. Ханна Эберг (Швеция) — 3.5 (0)

3. Анна Магнуссен (Швеция) — 33.1 (0)

В Холменколлене завершился второй соревновательный день этапа Кубка мира. Мужчины пробежали гонку преследования, а женщины — спринт, который накануне был отменен из-за погодных условий. Победы одержали Йоханнес Бе и Дениз Херрман-Вик.

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Йоханнес Бе недосягаем

Норвежец в гонке преследования одержал уверенную и красочную победу. Рыжий Бе настолько сильно оторвался от ближайших преследователей, что перед последним выстрелом последней стрельбы повторил уже свой фирменный жест, который ранее он демонстрировал на ЧМ. Во время последнего круга биатлонист приветствовал трибуны, а перед самым финишем вообще поклонился зрителям.

В гонку Йоханнес уже ушел с приличным отрывом: ближайший соперник, швед Понсилуома, отставал на 24 секунды. К концу первого круга преимущество и вовсе превысило полминуты. Блестящая работа на первом огневом рубеже позволила норвежцу лишь упрочить свой перевес. Из-за ошибок шведского биатлониста в борьбу за подиум вступили Стурла Лагрейд и Кантен Фийон-Майе.

Йоханнес Бе. Фото Reuters

После отмены вчерашнего женского спринта из-за тумана субботняя погода была просто хороша. Отсутствие ветра и идеальная видимость позволяли работать на ноль, однако ошибок избежать удалось немногим. Осечку допустил и лидер гонки. На третьей стрельбе — первой для себя стойке — Йоханнес единожды ошибся, не позволив конкурентам серьезно к себе приблизиться. К выходу со штрафного круга Бе Лагрейд, идущий вторым, даже не приступил к своей изготовке.

Разбавить двух норвежцев на подиуме удалось Кантену Фийону-Майе. Француз без промахов отработал все четыре стрельбы, сумев подняться с седьмого места на второе. Третьим стал Лагрейд, который допустил осечку на последнем огневом рубеже, лишив себя серебряной медали.

Больше всех позиций за гонку отыграл швед Пеппе Фемлинг. Он поднялся с 45-го места на 17-е, проведя гонку с идеальной стрельбой. Таким же достижением может похвастать и швейцарец Никлас Хартвег, занявший шестое место в преследовании после 32-го результата в спринте.

Йоханнес Бе одержал 18-ю победу в сезоне, превзойдя собственное достижение, установленное в прошлой гонке. Титулованный норвежец одержал красивую, уверенную победу перед домашними трибунами. Помимо золота гонки преследования младший Бе забрал и МХГ в программе пасьютов.

Дениз Херрман-Вик. Фото AFP Фото AFP

Херрман-Вик — королева спринтов

Действующей чемпионке мира в этой дисциплине Дениз Херрман-Вик удалось победить вновь. Даже несмотря на осечку на первой стрельбе, немка смогла отработать без штрафов. Помимо хорошей работы на огневом рубеже биатлонистка продемонстрировала и блестящий ход, тем самым одержав победу в спринтерской гонке.

Выиграв в Холменколлене, Херрман-Вик лишь упрочила свои позиции в зачете спринтерских гонок. Немка оправдала звание фаворита и красный биб, в котором она выходила на старт. Объявившая о завершении карьеры после этого сезона биатлонистка увозит домой Малый хрустальный глобус в программе спринтов. Дениз осталось провести лишь одну гонку — масс-старт, который пройдет 19 марта.

А вот за третье место развернулась нешуточная борьба. В ней сразились Анна Магнуссон и Хло Шевалье. Шведку и француженку между собой разделили лишь 0,3 секунды. Обе биатлонистки смогли чисто отработать на стрельбе, но Магнуссон вырвала бронзу у Шевалье, проведя сильный финишный круг.

Жюли Симон. Фото AFP

Симон — обладатель Большого хрустального глобуса сезона-2022/23

Несмотря на промах и скромное для себя пятое место, Жюли Симон впервые выигрывает общий зачет нынешнего сезона. Побороться с француженкой могла итальянка Доротея Вирер, однако для сохранения математических шансов ей нужно было заезжать в топ-3, чего биатлонистка не сделала.

Все главные претендентки на БХГ сегодня провели гонку не без ошибок. И Симон, и Вирер, и Виттоцци по разу ошиблись на огневых рубежах. Но итальянки даже с чистой стрельбой не смогли бы навязать борьбу француженке за победу в общем зачете.

Завтра пройдут последние старты сезона — гонки с общего старта. Вся интрига уже решена, Йоханнес Бе и Жюли Симон — лучшие биатлонисты этого соревновательного года. Но завтра норвежец вновь сможет обновить свое достижение по общему количеству побед за сезон, а француженка — красиво завершить этот этап.