От биатлонистов требуют взносы за международный сезон, хотя наши спортсмены отстранены. Как это понимать?

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Международный союз биатлонистов просит СБР выплатить ежегодный взнос, несмотря на то, что наши спортсмены отстранены от соревнований. Об этом со ссылкой на пресс-службу IBU сообщает ТАСС.
— IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23. Несмотря на то, что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU. Таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов в международной федерации, — сообщили в Международном союзе биатлонистов.
Взнос в размере 150 евро должны ежегодно платить все члены Международного союза биатлонистов. Но разве членство СБР не приостановлено? Если заглянуть в конституцию IBU, то можно увидеть список национальных федераций, которые являются членами организации. 54 федерации — постоянные члены, 7 — временные. Белорусская биатлонная федерация, чьи спортсмены тоже не могут участвовать в Кубке мира, имеет постоянное членство, СБР — в списке временных членов.
Да, рядом с обеими странами в этом списке стоит уточняющая звездочка — «отстранены». Однако членство по большому счету сохраняется. Это подтвердили в пресс-службе СБР:
— Несмотря на отстранение от международных соревнований, СБР сохраняет статус временного члена IBU, поэтому оплата членских взносов — юридическая формальность, — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
Слова пресс-службы IBU о том, что федерация просит выплатить взносы, не соответствует реакции на это президента СБР Виктора Майгурова. Он в комментарии для Sport24 сообщил, что организация никаких счетов от международной федерации не получала: «Впервые от вас это слышу. К нам никаких запросов по этому поводу не приходило».
Почему счет IBU не дошел до России? В СБР объяснили ситуацию: «Расчеты такого рода происходят весной, поэтому немного странно, что эта тема возникла в СМИ сейчас», — сказал Аверьянов «СЭ».
На самом деле формально мы не оплачиваем ежегодный членский взнос. Точнее IBU просто удерживает эти 150 евро в конце сезона из тех денег, которые они должны СБР.
За что международная федерация должна платить нам? Например, за хорошие места в Кубке нации. Так, в прошлом сезоне наши девушки, несмотря на отстранение от последних этапов Кубка мира, заняли девятое место, а мужчины — шестое. В результате СБР полагается от IBU 14 тысяч евро за общий результат сезона женской сборной и 24 тысячи — за выступление мужчин. Вот из этих сумм и можно удержать 150 евро.
В других федерациях зимних видов спорта ситуация похожая, просто суммы членских взносов разные. Например, в хоккее взнос составляет 1 тысячу швейцарских франков (около 60 тысяч рублей). В Международной федерации хоккея по-прежнему ждут от нас эти деньги, опять же несмотря на то, что российская команда пропустила чемпионат мира в прошлом сезоне и пропустит его и в текущем. Не забываем про молодежные и женские турниры.
Так надо ли платить? С одной стороны, суммы членских взносов, как говорится, подъемные. По бюджету организаций он практически не бьют. В том же биатлоне бюджет в этом году составляет больше 300 миллионов рублей. Найти весной 9 тысяч рублей на членский взнос вполне можно.
В данном случае членские взносы — это плата за лояльность организаций. Рано или поздно российские спортсмены вернутся на международную арену. Скорее всего, во всех видах спорта это произойдет практически одновременно, без разницы — оплатили федерации взносы или не оплатили. Но как нас будут при этом принимать?
Да и в любом случае международные федерации будут записывать неоплаченные взносы к нам в долг и, если не получат их вовремя, станут удерживать из призовых российских спортсменов и организаций тогда, когда мы вернемся. Или оплата всех долгов будет одним из условий для этого возвращения. Свои 150 евро они получат.