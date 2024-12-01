«Новый флаг ему в руки». Бывший российский биатлонист дебютировал на Кубке IBU за Словакию

У Артура Исхакова большие амбиции.

В списке россиян, выступающих на международных турнирах под другим флагом, на этой неделе произошло пополнение. 21-летний уроженец Татарстана Артур Исхаков дебютировал на Кубке IBU за Словакию. Он переехал в другую страну еще в 2022 году, однако получил право представлять новую страну только в нынешнем сезоне.

Как выступил Исхаков

Спортсмен принял участие в одной гонке первого этапа Кубка IBU, который проходит в шведском Идре. В спринте Исхаков занял 42-е место, допустив один промах на двух огневых рубежах и уступив 2 минуты 37 секунд победителю Сверре Аспенесу из Норвегии. Коллеги Артура по сборной Симон Адамов и Максим Мейтский оказались еще ниже в итоговом протоколе — на 60-м и 82-м местах соответственно.

Так что для национальной команды это, безусловно, усиление. Впрочем, свой потенциал в новой стране юноша показал еще в сезоне-2022/23: экс-россиянин стал лучшим в Кубке Словакии среди спортсменов до 22 лет.

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Какие ставит цели

Исхаков быстро выучил словацкий язык в университете Банска-Бистрицы и в сентябре 2024 года получил гражданство, которое позволяет ему участвовать в международных соревнованиях, и планы у спортсмена наполеоновские.

«Я хотел жить и участвовать в гонках в свободном мире, поэтому поехал в Словакию. Я с радостью буду представлять свою новую родину на соревнованиях по биатлону, — заявил Артур в интервью словацким СМИ. — Я верю, болельщики будут болеть не только за меня, но и за все новое поколение словацких биатлонистов, которое стремится на Олимпиаду в 2030 году».

Также Исхаков рассказал, что его цель — попасть на чемпионат мира и «не только поучаствовать в нем, но и постараться набрать очки и конкурировать с лучшими биатлонистами мира».

При этом у Артура есть хороший пример для подражания. Ведь самой яркой словацкой биатлонисткой является также бывшая россиянка Анастасия Кузьмина. Сестра Антона Шипулина завоевала три золота на Олимпиадах в Пхенчхане, Сочи и Ванкувере.

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Что говорят в России

Дебют Исхакова не остался без внимания на родине. Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов порадовался за юношу, но отказался называть его уход потерей, хотя Артур в сезоне-2019/20 становился лидером рейтинга СБР среди спортсменов до 17 лет, а также входил в состав юношеской сборной России.

«Он попадал в призеры всероссийских соревнований. Это хороший спортсмен, но не Леонид Кульгускин (19-летний биатлонист, попавший на подиум на летнем чемпионате России-2024. - Прим «СЭ»). Мы в Татарстане возлагали на него определенные надежды, потому что он выходец из республики и этнический татарин. В нашей команде он пришелся ко двору и со всеми спортсменами общался хорошо. Когда он перешел в Словакию, позвонил и извинился за принятое решение. Последние шесть месяцев мы с ним и с братом уже не переписывались. Не скажу, что это большая потеря для российского биатлона. У нас таких спортсменов много», — сказал Нугманов «РБ Спорт».

Также о результате Исхакова высказался комментатор Дмитрий Губерниев. Он и вовсе не вспомнил такого спортсмена.

«Помер Охрим, да и черт с ним. Ну бегает он, и пусть бегает. Думаю, что в биатлоне этот случай может быть единичным, потому что там не очень развита смена гражданства и нас там не очень хотят видеть. Если он сменил его, то и новый флаг ему в руки. Пусть бегает. Переходы были и будут в любом случае. Пожелаем ему удачи. Я, честно говоря, даже не помню, кто это», — заявил Губерниев.

Никита Петрищев