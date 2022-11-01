«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное

Вы не понимаете, это совсем другое.

Новый допинговый скандал в мировом спорте никак не связан с Россией. На этот раз провинилась Швеция — а именно биатлонистка Корделия Мелен Олссон. Она была дисквалифицирована на два года из-за положительного теста на допинг. 24-летнюю шведку поймали после спринтерской гонки на чемпионате страны в марте прошлого года.

Не мог пройти мимо темы один из самых яростных борцов за чистый спорт — олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон. Однако даже в этой ситуации швед нашел за что уколоть российский спорт. И это несмотря на то что попалась его соотечественница!

Яблоко с грушей

Самуэльссон прокомментировал ситуацию с допингом в шведском биатлоне. Стоит отметить, что швед молчал почти месяц, но в итоге высказался об инциденте с Олссон, назвав его грустным событием. И добавил, что эта история не влияет на доверие к спортсменам его страны.

«Очень грустное событие. Оно в какой-то степени показывает, что нужно больше работать с просвещением в делах такого рода. Для меня очевидно, что эта спортсменка не выступала на элитном уровне и пыталась прибавить. Но понятно, что это очень печальное событие.



Но лично я не считаю, что это как-то влияет на доверие. Я по-прежнему считаю, что могу думать, что ЭПО ужасен, что таким нельзя заниматься. Даже притом что у нас в Швеции теперь есть дело о допинге», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Корделия сдала положительную пробу на тербуталин — препарат для снятия симптомов астмы. Он разрешен только при наличии терапевтического исключения. У биатлонистки его не было. Сама спортсменка своей вины не признала и настаивала на том, что ничего не принимала. А попадание вещества в свой организм она никак объяснить не смогла.

При всем этом шведский биатлонист заявил, что ситуация Корделии отличается от российских допинговых инцидентов! Хоть и отметил, что таких случаев, как его соотечественницей, быть не должно:

«Допинг в России? Я видел комментарии от российской стороны и прекрасно понимал, что так и будет. Но надо уметь отличать яблоню от груши. Хотя понятно, что это нехорошо, что теперь появилось дело о допинге в Швеции, в шведском биатлоне. Такого не должно быть», — добавил Самуэльссон.

Йенни Франссон. Фото Global Look Press

Бешенство и удивление

Два года назад в Швеции произошло сразу два громких допинговых скандала. Тогда в течение одной недели допинг-проба чемпионки мира по вольной борьбе Йенни Франссон дала положительный результат. Через несколько дней чемпион Европы по легкой атлетике Робел Фсих попал под подозрение.

К тому моменту Самуэльссон снизил свою активность в социальных сетях, не делал громких высказываний долгое время. Но тут не смог удержаться:

«Я был в бешенстве и очень удивлен, когда услышал о делах Франссон и Фсихи. Ранее считалось, что мы впереди в плане антидопинговой работы. Это невероятно печально. Тяжелый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали. Но когда дело касается шведов, это еще неприятнее.

Не хочется, чтобы шведы оказывались причастны к допингу. В то же время нельзя верить, что среди шведских спортсменов такого не бывает. У нас есть эти два дела, но это не конец. Нам нужно проходить проверки и не думать, что шведы лучше других", — заявил тогда швед.

Допинговые скандалы для Швеции не в новинку. Другое дело в том, что эти истории не получают широкого развития и соответствующей огласки. Чего только стоит история об активном применении шведами противоастматических лекарств еще в 2018 году, которую раскопали хакеры Fancy Bears.

Тогда была опубликована группа документов, которые доказывали, что у большого количества шведских спортсменов есть терапевтические разрешения на употребление запрещенных препаратов. Самым частым заболеванием была указана все та же астма. И с учетом терапевтических исключений им был выдан тот самый тербуталин.

А спортивная федерация Швеции скрывала случаи нарушения антидопинговых правил: коды провинившихся не совпадали с базой образцов. Реакция шведской стороны была довольно истеричной — правоохранительные органы сделали заявление о том, что Россия причастна ко взлому базы данных спортсменов.

Дело ничем не кончилось. А нарушители не были подвергнуты санкциям — как лыжник Бьорн Сандстрем, который был пойман на применении тербуталина, или легкоатлетка Мария Нильссон.

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Самуэльссон и допинг

Почему для шведского биатлониста не играет роли то, как его страна фигурировала в новостных лентах в контексте допинга? Вероятно, все дело в том, что в Швеции не было такого количества наказаний, такой обширной истории, как у России. А Самуэльссон идет по принципу: не пойман — не вор.

Впрочем, нельзя отрицать того, что дело просто в русофобии. Себастьян никогда не упускал возможности высказаться о России с негативным подтекстом. Не так важно, о чем речь — допинг или текущая мировая ситуация. Олимпийский чемпион всегда критически комментирует любые события вокруг российского спорта.

Совсем недавно швед заявил, что не видит причин для допуска российских спортсменов до международных стартов. А все разговоры о возможном возвращении наших атлетов на мировые соревнования считает нелепой дискуссией. В общем, ничего нового в его позиции и манере высказываний.

Другое дело, что, сравнивая допинговые скандалы двух стран, Самуэльссон закрывает глаза на то, что его соотечественники тоже допускают нарушения. И таких случаев было тоже немало. К тому же было немало историй по типу Сандстрема и Нильссон: когда нарушение есть, а наказания нет.

Так, может, шведу стоит уже наконец заняться критикой спортсменов своей страны, которые тоже не без греха? Россияне уж как-нибудь сами разберутся.