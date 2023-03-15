Итальянки вырвут у Симон Хрустальный глобус? Последний шанс Лизы и Доротеи

На финальном этапе Кубка мира биатлонистки поспорят за победу в общем зачете.

Финальный этап Кубка мира-2022/23 по биатлону в норвежском Холменколлене станет прощальным как минимум сразу для двух суперзвезд — норвежка Марта Ольсбу Ройселанн и немка Дениз Херрманн-Вик почти синхронно объявили о завершении своих карьер. Хотя в борьбе за Большой хрустальный глобус они участвовать не будут — там француженку Жюли Симон попробуют обойти итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци. У мужчин интригует возвращение после болезни досрочного обладателя Кубка мира норвежца Йоханнеса Бе. Хотя и без потерь среди фаворитов тоже не обошлось.

Последние гонки олимпийских чемпионок Пекина

Об уходе трехкратной олимпийской чемпионки и 13-кратной (это абсолютный рекорд в биатлоне) чемпионки мира Ольсбу Ройселанн мы уже подробно рассказывали.

Но и Херманн-Вик заслуживает внимания. Пожалуй, это самая титулованная биатлонистка со времен знаменитой Магдалены Нойнер. При этом разница в возрасте между Дениз и Магдаленой минимальна — менее двух лет. Нойнер в феврале исполнилось 36 лет, а Херрманн — в декабре «стукнуло» 34 года. Вот только на биатлонных трассах они не соперничали, поскольку Магдалена завершила звездную карьеру в совсем юном возрасте, в 2011-м, а Дениз перешла в биатлон только пять лет спустя — в 2016-м.

Тогда многие считали, что бронзовый призер эстафеты по лыжным гонкам на Играх в Сочи не добьется топ-результатов в новом для себя виде спорта. Однако немка, в 19 лет получившая годичную дисквалификацию из-за положительного теста на кленбутерол, опровергла скептиков. Она научилась точно стрелять, почти не растеряв свою скорость на лыжне. Как следствие, выиграла немало гонок Кубка мира (даже была третье в общем зачете в сезоне-2019/20), но особенно хороша была на последних крупных стартах — в активе Дениз два золота (и девять наград в сумме) на ЧМ, а также золото индивидуальной гонки и бронза эстафеты на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Как и Ольсбу Ройселанн, уходит она, можно сказать, на пике — на последнем чемпионате мира в Оберхофе Дениз выиграла спринт и стала второй в преследовании и женской эстафете. «После 16 лет в лыжных гонках и семи лет в биатлоне пора начинать новую главу. С нетерпением ожидаю, что мне приготовила жизнь дальше», — написала немецкая биатлонистка в соцсетях.

Марта Ольсбу Ройселанн. Фото AFP

Интрига у женщин

Понятно, что звездные норвежка и немка постараются завершить карьеры на победной ноте. Ольсбу Ройселанн пропустила первые этапы, так что на высокое место в общем зачете не претендует, а вот Херрманн-Вик чисто теоретически сохраняет даже шансы на Большой хрустальный глобус. Хотя они мизерны — от Симон ее отделяет 259 баллов, в то время как на кону в спринте, преследовании и масс-старте в сумме 270 очков. Шведка Эльвира Эберг отстает от Симон на 239 очков, а вот ситуация у Вирер и Витоцци не столь безнадежна — 144 и 188 баллов отставания соответственно.

Возьмем самый простой пример — Доротея или Лиза оформляют победный хет-трик. В таком случае Симон надо будет набрать 127 (чтобы обогнать Вирер на балл) или 93 (чтобы обойти Витоцци) очка. С учетом нынешней системы начисления очков это не кажется такой уж пустяковой задачей — к примеру, за два шестых и одно пятое место француженка получит только 125 очков. И если она вдруг провалит спринт, то заметно осложнит свою задачу. Тем не менее Жюли находится в неплохой форме — в Эстерсунде она стала четвертой и третьей, пусть Вирер и сделала победный дубль.

С Бе, но без Самуэльссона

Интрига в Кубке мира у мужчин уже умерла — Бе-младший в нынешнем сезоне был практически неуязвим. Даже ковид не помешал ему в чешском Нове-Место довести серию побед в личных гонках до восьми. В шведском Эстерсунде на прошлой неделе Йоханнес не бежал, предпочтя после перенесенной инфекции все же сделать небольшой перерыв в выступлениях, но огромный отрыв вкупе с ковидными сложностями единственного конкурента и соотечественника Стурлы Холм Лагрейда избавили его даже от минимальной нервотрепки.

Сейчас отрыв составляет 371 очко, в то время как за три гонки можно набрать максимум 270 баллов. Хотя с учетом неидеального состояния Лагрейда возможна интрига в борьбе за второе место общего зачета. Еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен отстает от Стурлы на 116 очков — это немало, но вполне отыгрывается. Также отметим досрочное завершение сезона шведом Себастьяном Самуэльссоном — один из самых разговорчивых биатлонистов мира не выступит в Холменколлене из-за коронавируса.

Себастьян Самуэльссон. Фото AFP

Расписание финального этапа Кубка мира в Холменколлене

16 марта

17.15. Мужчины. Спринт

17 марта

17.20. Женщины. Спринт

18 марта

14.45. Женщины. Гонка преследования

17.10. Мужчины. Гонка преследования

19 марта

14.50. Мужчины. Масс-старт

17.10. Женщины. Масс-старт

Время начала гонок московское.